Одна машина может полить парк за 6 часов,а вторая-за 8 часов.Успеют ли эти машины полить парк,работая совместно в течение 4 часов?

Гость: Гость:

1) 1\6 парка сможет полить первая машина за час 2) 1\8 парка - сможет полить вторая машина за час 3) 1\6+1\8=4\24+3\24=7\24 парка - полеют обе машины за час 4) 7\24*4=7\6 парка - могут полить обе машины за 4 часа 5) 7\6>1, значит обе машины успеют полить парк за 4 часа ответ: успеют