ПОСТРОЙ ОКРУЖНОСТЬ С ДЛИННОЙ РАДИУСА 3СМ 6ММ. С ЦЕНТРОМ В ТОЙ ЖЕ ТОЧКЕ ПОСТРОЙ ДРУГУЮ ОКРУЖНОСТЬ, РАДИУС КОТОРОЙ СОСТАВЛЯЕТ 2/3 ДЛИНЫ РАДИУСА ПЕРВОЙ ОКРУЖНОСТИ.
Математика
ПОСТРОЙ ОКРУЖНОСТЬ С ДЛИННОЙ РАДИУСА 3СМ 6ММ. С ЦЕНТРОМ В ТОЙ ЖЕ ТОЧКЕ ПОСТРОЙ ДРУГУЮ ОКРУЖНОСТЬ, РАДИУС КОТОРОЙ СОСТАВЛЯЕТ 2/3 ДЛИНЫ РАДИУСА ПЕРВОЙ ОКРУЖНОСТИ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2см 4мм радиус второй окружности
Гость:
3см6мм=36мм 36:3*2=24 мм или 2см4мм длинна радиуса искомой окружности(она внутри первой окружности)
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