ПОСТРОЙ ОКРУЖНОСТЬ С ДЛИННОЙ РАДИУСА 3СМ 6ММ. С ЦЕНТРОМ В ТОЙ ЖЕ ТОЧКЕ ПОСТРОЙ ДРУГУЮ ОКРУЖНОСТЬ, РАДИУС КОТОРОЙ СОСТАВЛЯЕТ 2/3 ДЛИНЫ РАДИУСА ПЕРВОЙ ОКРУЖНОСТИ.

Математика

ПОСТРОЙ ОКРУЖНОСТЬ С ДЛИННОЙ РАДИУСА 3СМ 6ММ. С ЦЕНТРОМ В ТОЙ ЖЕ ТОЧКЕ ПОСТРОЙ ДРУГУЮ ОКРУЖНОСТЬ, РАДИУС КОТОРОЙ СОСТАВЛЯЕТ 2/3 ДЛИНЫ РАДИУСА ПЕРВОЙ ОКРУЖНОСТИ.

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