Площадь территории Колумбии составляет 1139 тыс. км2 как эта величина записывается в стандартном виде
Геометрия
Площадь территории Колумбии составляет 1139 тыс. км2 как эта величина записывается в стандартном виде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1139 тыс.км2=1 млн.139 тыс.км2
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