магазин делает пенсионерам скидку на определенное количество процентов от цены покупки.пакет кефира стоит в магазине 45 рублей пенсионер заплатил за пакет кефира 41 рубль 40 копеек. сколько процентосоставляет скидкадля пенсионе...

Алгебра

магазин делает пенсионерам скидку на определенное количество процентов от цены покупки.пакет кефира стоит в магазине 45 рублей пенсионер заплатил за пакет кефира 41 рубль 40 копеек. сколько процентосоставляет скидкадля пенсионеров?

Автор: Гость