магазин делает пенсионерам скидку на определенное количество процентов от цены покупки.пакет кефира стоит в магазине 45 рублей пенсионер заплатил за пакет кефира 41 рубль 40 копеек. сколько процентосоставляет скидкадля пенсионе...
Алгебра
магазин делает пенсионерам скидку на определенное количество процентов от цены покупки.пакет кефира стоит в магазине 45 рублей пенсионер заплатил за пакет кефира 41 рубль 40 копеек. сколько процентосоставляет скидкадля пенсионеров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45 руб -100% 41,4 руб-х% составим пропорцию 45/100=41,4/х х=41,4*100:45 х=92% стоит кефир для пенсионеров,а скидка составила 100%-92%=8%
Гость:
Уровень скидки равен (45 - 41,4) / 45 * 100% = 360 / 45 = 8%
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