половину времени пути из одного города в другой автомобиль прошел со скоростью 60км/ч. с какой скоростью он прошел остальное время, если средняя скорость его равна 65км/ч
Физика
половину времени пути из одного города в другой автомобиль прошел со скоростью 60км/ч. с какой скоростью он прошел остальное время, если средняя скорость его равна 65км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если автомобиль с разными скоростями проходит одинаковое время , то средняя скорость равна полусумме скоростей. В данном случае (60 + V)/2 = 65 , откуда V = 2 * 65 - 60 = 70 км/ч.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
магазин делает пенсионерам скидку на определенное количество процентов от цены покупки.пакет кефира стоит в магазине 45 рублей пенсионер заплатил з...
Геометрия
Площадь территории Колумбии составляет 1139 тыс. км2 как эта величина записывается в стандартном виде
Математика
ШКАФ НА 1М.90СМ. ВЫШЕ АНТРЕСОЛИ.ВЫСОТА ШКАФА С АНТРЕСОЛЬЮ 2М.80СМ.КАКОВА ВЫСОТА ШКАФА И ВЫСОТА АНТРСОЛИ?
Геометрия
Два острых угла прямоугольного треугольника относятся как 4:5. Найдите больший острый угол. Ответ дайте в градусах.