половину времени пути из одного города в другой автомобиль прошел со скоростью 60км/ч. с какой скоростью он прошел остальное время, если средняя скорость его равна 65км/ч

Физика

половину времени пути из одного города в другой автомобиль прошел со скоростью 60км/ч. с какой скоростью он прошел остальное время, если средняя скорость его равна 65км/ч

Автор: Гость