Найти 2 дроби,которые меньше восьми одиннадцатых,но больше семи одиннадцатых.

Математика
Найти 2 дроби,которые меньше восьми одиннадцатых,но больше семи одиннадцатых.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как 8/11примерно=0,72,а 7/11 примерно=0,63,то: 0,65=13/20 0,70=7/10
Гость:
Такие дроби  2/3  и  9/13
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