Обьем прямоугольного параллелепипеда равен 165см3 его измерения выражаются простыми числами найдите измерения данного прямоугольного параллелепипеда?

Математика
Обьем прямоугольного параллелепипеда равен 165см3 его измерения выражаются простыми числами найдите измерения данного прямоугольного параллелепипеда?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
165/5=33 33=11*3 ответ  3,5,11 
Гость:
Число 165 раскладывается на простые множители единственным способом 165 = 3 * 5 * 11 ,  поэтому измерения параллелепипеда   3 см, 5 см  и  11 см.
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