Мотоциклист догоняет велосипедиста. Скорость мотоциклиста - 30,8км/час, а скорость велосипедиста - 10,3км/час. Сейчас расстояние между ними 23,2км. Какое расстояние было между ними 0,2 часа тому назад?

Алгебра

Мотоциклист догоняет велосипедиста. Скорость мотоциклиста - 30,8км/час, а скорость велосипедиста - 10,3км/час. Сейчас расстояние между ними 23,2км. Какое расстояние было между ними 0,2 часа тому назад?

Автор: Гость