Мотоциклист догоняет велосипедиста. Скорость мотоциклиста - 30,8км/час, а скорость велосипедиста - 10,3км/час. Сейчас расстояние между ними 23,2км. Какое расстояние было между ними 0,2 часа тому назад?
Алгебра
Мотоциклист догоняет велосипедиста. Скорость мотоциклиста - 30,8км/час, а скорость велосипедиста - 10,3км/час. Сейчас расстояние между ними 23,2км. Какое расстояние было между ними 0,2 часа тому назад?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мотоциклист догоняет велосипедиста со скоростью 30,8 - 10.3 = 20,5 км/ч, поэтому 0.2 часа назад расстояние между ними было на 20,5 * 0,2 = 4,1 км больше, а именно 23,2 + 4,1 = 27.3 км.
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