Надо написать по 5 предложения БСП ССП СПП

Гость: Гость:

Бессоюзное предложение 1. Облака над морем потемнели, море повеяло прохладой. 2. Солнце припекло, теплое дыхание поднималось от влажной земли. 3. В поле шла жатва, листья на деревьях пожелтели. 4. Опустел сад, осыпались листья. 5. Прошло жаркое лето, наступила осень. Сложносочиненное предложение 1. Солнце позолотило вершины деревьев, и они засияли нежным закатным светом. 2. По розовым кистям цветов деловито ползаю пчелы, а красивые бабочки порхают рядом. 3. Все вокруг притихло в ожидании грозы, но туча прошла стороной. 4. На стол поставили букет цветов, и в комнате стало светлей и радостней. 5. Приблежался конец сентября, а холода еще не наступали. Сложноподчиненное предложение 1. Путники увидели, что они находятся на маленькой поляне. 2. Лес наполняется звонкими голосами, когда восходит сонце. 3. Мальчик посмотрел на окно, на котором мороз нарисовал причудливые узоры. 4.Учитель объявил, что наш класс пойдет в поход. 5. Утром я увидел, что солнце светит ярко.