На острове Буяне 4 государства,каждое из них граничит с 3 другими. Нарисуйте карту этого острова,если более чем одно государство имеет выход к морю.
Математика
На острове Буяне 4 государства,каждое из них граничит с 3 другими. Нарисуйте карту этого острова,если более чем одно государство имеет выход к морю.
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