На острове Буяне 4 государства,каждое из них граничит с 3 другими. Нарисуйте карту этого острова,если более чем одно государство имеет выход к морю.

Математика

На острове Буяне 4 государства,каждое из них граничит с 3 другими. Нарисуйте карту этого острова,если более чем одно государство имеет выход к морю.

Автор: Гость