напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения: б) Cu(OH)2--CuO--Cu(NO3)2--CuS | Cu--CuCI2--Cu(OH)2 ЧЕМ БЫСТРЕЕ ТЕМ ЛУЧШЕ. СПАСИБО

Химия
напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения: б) Cu(OH)2--CuO--Cu(NO3)2--CuS | Cu--CuCI2--Cu(OH)2 ЧЕМ БЫСТРЕЕ ТЕМ ЛУЧШЕ. СПАСИБО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сu(OH)2 = СuO + H2O CuO+HNO3=Cu(NO3)2+H2O Cu(NO3)2+FeS=Fe(NO3)2+CuS      Во втором неполное уравнение. Оно должно быть таким:    Сu-CuO-CuCl2-Cu(OH)2 , потому что реакции Сu+Cl2=CuCl2 нет.    2Cu+O2=2CuO CuO+2HCl=CuCl2+H2O CuCl2+2Na(OH)(разб.)= Cu(OH)2+2NaCl  
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