напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения: б) Cu(OH)2--CuO--Cu(NO3)2--CuS | Cu--CuCI2--Cu(OH)2 ЧЕМ БЫСТРЕЕ ТЕМ ЛУЧШЕ. СПАСИБО

Химия

напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения: б) Cu(OH)2--CuO--Cu(NO3)2--CuS | Cu--CuCI2--Cu(OH)2 ЧЕМ БЫСТРЕЕ ТЕМ ЛУЧШЕ. СПАСИБО

Автор: Гость