с первого поля вывезли 16 стогов сена а со второго - на 8 стогов больше , чем спервого . Сколько стогов сена вывезли с этих двух полей?
Математика
с первого поля вывезли 16 стогов сена а со второго - на 8 стогов больше , чем спервого . Сколько стогов сена вывезли с этих двух полей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16+8=24(стога)-сена вывезли со второго поля 24+16=40 (стогов) сена вывезли с двух полей Ответ: 40 стогов
Гость:
с 1ого- 16стогов со 2ого-? на 8 больше чем с первого всего-? 1) 16+8=24(ст)- вывезли со второго поля 2) 16+24=40(ст)-всего Ответ: с двух полей вывезли 40 стогов сена.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения: б) Cu(OH)2--CuO--Cu(NO3)2--CuS | Cu--CuCI2--Cu(OH)2 ЧЕМ БЫСТ...
Русский язык
Русский язык