с первого поля вывезли 16 стогов сена а со второго - на 8 стогов больше , чем спервого . Сколько стогов сена вывезли с этих двух полей?

Математика

с первого поля вывезли 16 стогов сена а со второго - на 8 стогов больше , чем спервого . Сколько стогов сена вывезли с этих двух полей?

Автор: Гость