Ромб, не являющий квадратом имеет n осей симметрии. чему равно значение n?
Геометрия
Ромб, не являющий квадратом имеет n осей симметрии. чему равно значение n?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n=2 ромб имеет 2 прямые, которые проходят через противолежащие точки ромба
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