Масса трёх гвоздей и двух шурупов - 40 г., а пяти гвоздей и трёх шурупов - 65 г. Какова масса одного гвоздя?

Математика
Масса трёх гвоздей и двух шурупов - 40 г., а пяти гвоздей и трёх шурупов - 65 г. Какова масса одного гвоздя?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)65-40=25(г)-2 гвоздя и 1 шуруп гвоздь тяжелее шурупа примерно в 2 раза 2)2*2+1=5(г) 3)25:5=5(грамм) весит шуруп 4)5*2=10(грамм)- масса  гвоздя Ответ: 10 грамм.
Гость:
3г. и 2ш. - 40гр. 5г. и 3ш. - 65гр. Решение: Если внимательно посмотреть в условие задачи, то можно вычислить (столбиком): 1)    5г. и 3ш. = 65гр. -    3г. и 2ш. = 40гр.    2г. и 1ш. = 25гр.   2)    3г. и 2ш. = 40гр. -      2г. и 1ш. = 25гр.      1г. и 1ш. = 15гр.   3)    2г. и 1ш. = 25гр. -          1г. и 1ш. = 15гр.          1г. и 0ш. = 10гр. соответственно масса одного гвоздя разна 10 грамм Ответ: 10 грамм - масса одного гвоздя.    
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