Масса трёх гвоздей и двух шурупов - 40 г., а пяти гвоздей и трёх шурупов - 65 г. Какова масса одного гвоздя?

Гость: Гость:

3г. и 2ш. - 40гр. 5г. и 3ш. - 65гр. Решение: Если внимательно посмотреть в условие задачи, то можно вычислить (столбиком): 1) 5г. и 3ш. = 65гр. - 3г. и 2ш. = 40гр. 2г. и 1ш. = 25гр. 2) 3г. и 2ш. = 40гр. - 2г. и 1ш. = 25гр. 1г. и 1ш. = 15гр. 3) 2г. и 1ш. = 25гр. - 1г. и 1ш. = 15гр. 1г. и 0ш. = 10гр. соответственно масса одного гвоздя разна 10 грамм Ответ: 10 грамм - масса одного гвоздя.