воду какой массы можно нагреть от 0 до 60, сообщив ей количество теплоты 500кДж
Физика
воду какой массы можно нагреть от 0 до 60, сообщив ей количество теплоты 500кДж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=c*m*Δt=4200*60*m=500000 m=500000/(4200*60)≈2 кг
Гость:
РЕШЕНИЕ:формула Q=сm(t(2)*t(1)) отсюда следует m=Q/c(t(2)*t(1) m=500000/4200дж/кг*C(60C-0C)=примерно 1.98 ОТВЕТ:m=примерно 1.98
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