свежий гриб содержит 90%воды а сушеный-15% Сколько получится сушеных грибов из 17 кг свежих? Сколько надо взять свежих грибов, чтобы получить 3,4 кг сушеных?
Математика
свежий гриб содержит 90%воды а сушеный-15% Сколько получится сушеных грибов из 17 кг свежих? Сколько надо взять свежих грибов, чтобы получить 3,4 кг сушеных?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свежие грибы содержат 10% сухого вещества. а сушеные 85%. 17 кг свежих грибов содержат 17 * 10 / 100 = 1,7 кг сухого вещества. Тогда сушеных грибов получится 1, 7 * 100 / 85 = 2 кг. Получаем, что выход сушеных грибов из свежих равен 2 : 17. Тогда для получения 3,4 кг сушеных грибов свежих надо 3,4 * 17 / 2 = 28,9 кг.
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