Сколько содержится тиминовых, адениновых, цитозиновых нуклеотидов в фрагменте ДНК, если в нём обнаружено 880 гуаниновых нуклеотидов, которые составляют 22% от общего количества нуклеотидов в этом фрагменте ДНК?
Биология
Сколько содержится тиминовых, адениновых, цитозиновых нуклеотидов в фрагменте ДНК, если в нём обнаружено 880 гуаниновых нуклеотидов, которые составляют 22% от общего количества нуклеотидов в этом фрагменте ДНК?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Известно , что Аденин комплементарен Тимину(А=Т) , а Цитозин Гуанину(Ц=Г). 1)Г=880 (по условию) , значит Ц=880 (потому что Г комплементарен Ц (Г=Ц). В сумме 1760. Доля Гуанина 22% => доля Цитозина тоже = 22%. В сумме (Г+Ц=44%) 2) Найдем долю Аденина и Тимина в фрагменте ДНК: 100%-44%=56% ( A+Т=56%) A=Т значит A=28% и T=28% 3) Найдем кол-во нуклиотидов Аденина и Тимина: 1760-44% x - 28% x=1120 A+Т=1120 , если A=T , то A=560 и Т=560 Ответ: Т=560 , А=560 , Ц=880. P.S Походу решение такое , но я точно не уверен.
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