а)для изготовления одной удочки нужно 6м лески.сколько таких удочек могут изготовить ребята из подмосковсной деревни,если у них есть 2 мотка лески длиной 18м и 42м? б)во время коллективной рыбной ловли им удалось поймать 60 пес...

Математика

а)для изготовления одной удочки нужно 6м лески.сколько таких удочек могут изготовить ребята из подмосковсной деревни,если у них есть 2 мотка лески длиной 18м и 42м? б)во время коллективной рыбной ловли им удалось поймать 60 пескарей и 40 окуньков.они повесили их на куканы,по10рыб на каждый кукан.сколько куканов с рыбой принесли домой удачливые рыболовы?

Автор: Гость