а)для изготовления одной удочки нужно 6м лески.сколько таких удочек могут изготовить ребята из подмосковсной деревни,если у них есть 2 мотка лески длиной 18м и 42м? б)во время коллективной рыбной ловли им удалось поймать 60 пес...
Математика
а)для изготовления одной удочки нужно 6м лески.сколько таких удочек могут изготовить ребята из подмосковсной деревни,если у них есть 2 мотка лески длиной 18м и 42м? б)во время коллективной рыбной ловли им удалось поймать 60 пескарей и 40 окуньков.они повесили их на куканы,по10рыб на каждый кукан.сколько куканов с рыбой принесли домой удачливые рыболовы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)18:6=3 удочки можно изготовить из 1 мотка 42:6=7 удочек можно приготовить из 2 мотка 3+7=10 удочек можно изготовить из двух мотков лески б)(60+40):10=10 куканов с рыбой принесли рыболовы
Гость:
а)18+42=60(м)-метров лески всего 60:6=10(у) Ответ: 10 таких удочек могут изготовить ребята из подмосковной деревни. б)60+40=100(р)-всего рыб 100:10=10(к) Ответ:10 куканов с рыбо принесли домой удачливые рыболовы.
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