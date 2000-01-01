47y-44y=900015 f 3f=888888 b-2000*200=200002 d:(36:9)=41*5000

Математика
47y-44y=900015 f 3f=888888 b-2000*200=200002 d:(36:9)=41*5000
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
47У-44У=900015 3У=900015 У=900015:3 У=300005   4F=888888 F=888888:4 F=222222   B-2000*200=200002 B-400000=200002 B=2000002+400000 B=600002    d:(36:9)=41*5000 D:4=205000 D=205000*4 D=820000  
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