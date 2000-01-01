на нижней полке было в 4 раза книг меньше, чем на верхней. После того как на нижнюю полку переставили с верхней 27 книг, на полках книг оказалось поровну. Сколько книг было на каждой полке первоначально?

Алгебра
на нижней полке было в 4 раза книг меньше, чем на верхней. После того как на нижнюю полку переставили с верхней 27 книг, на полках книг оказалось поровну. Сколько книг было на каждой полке первоначально?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - на нижней полке, тогда 4х - на верхней полке. Составим уравнение: 1) 4х-27=х+27      4х-х=27+27       3х=54       х=18(к.) - на нижней полке.   2) 18*4=72(к) - на верхней полке.
Гость:
Пусть на нижней полке было Х книг. Тогда на верхней  4 * Х книг. После перестановки на нижней полке стало  Х + 27 книг. а на верхней -  4 * Х - 27 книг. Получаем уравнение    Х + 27  = 4 * Х - 27                                     3 * Х = 54                                          Х = 18 Итак, на нижней полке было 18 книг. а на верхней 72 книги.
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