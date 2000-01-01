Пожалуйста сделайте очень прошу! Автобус, двигаясь равномерно в течение 10 мин, проехал 15 км. потом5 мин он стоял у остановки. Следующие 15 мин автобус двигался со скоростью 60 км / час. Начертите график зависимости пути от вр...
Физика
Пожалуйста сделайте очень прошу! Автобус, двигаясь равномерно в течение 10 мин, проехал 15 км. потом5 мин он стоял у остановки. Следующие 15 мин автобус двигался со скоростью 60 км / час. Начертите график зависимости пути от времени для движения автобуса и найдите среднюю скорость движения на всем пути.
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