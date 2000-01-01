букет из 2 хризантем и 1 лилии стоит 66 рублей, лилия стоит на 9 рублей меньше чем хризантема , сколько стоит хрезантема и лилия
Математика
букет из 2 хризантем и 1 лилии стоит 66 рублей, лилия стоит на 9 рублей меньше чем хризантема , сколько стоит хрезантема и лилия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть лилия стоит х руб.,тогда хризантема стоит х+9 руб.,составим уравнение: х+2(х+9)=66 х+2х+18=66 3х=66-18 х=48:3 х=16 руб. стоит лилия 16+9=25 руб. стоит хризантема
Гость:
х+х+х-9=66 3х=66+9 3х=75 х=75:3 х=25(руб)- стоит одна хриз. 25+25+25-9=66 25-9=16(руб)- стоит лилия Ответ: хрезантема стоит 25 руб., а лилия 16 руб.
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