Напишите уравнения реакций взаимодействия кальция и натрия с кислородом и хлором. Рассмотрите их в свете ОВР.

Химия

Напишите уравнения реакций взаимодействия кальция и натрия с кислородом и хлором. Рассмотрите их в свете ОВР.

Автор: Гость