Напишите уравнения реакций взаимодействия кальция и натрия с кислородом и хлором. Рассмотрите их в свете ОВР.
Химия
Напишите уравнения реакций взаимодействия кальция и натрия с кислородом и хлором. Рассмотрите их в свете ОВР.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Ca+O2=2CaO. Ca+2HCl=CaCl2+H2. 2Na + O2 = Na2O2. 2Na+2HCl=2NaCl+H2.
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