составить 7 сложных предложений

Гость: Гость:

1. В поле шла жатва, листья на деревьях пожелтели. 2. Снова ударил гром, и с шумом и ветром начался ливень. 3. Облака над морем потемнели, море повеяло прохладой. 4. Солнце припекло, теплое дыхание поднималось от влажной земли. 5. Все вокруг притихло в ожидании грозы, но туча прошла стороной. 6. Лес наполняется звонкими голосами, когда всходит солнце. 7. Путники увидели, что они находятся на маленькой поляне.