составить 7 сложных предложений

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составить 7 сложных предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.  В поле шла жатва, листья на деревьях пожелтели.  2. Снова ударил гром, и с шумом и ветром начался ливень. 3.  Облака над морем потемнели, море повеяло прохладой. 4. Солнце припекло, теплое дыхание поднималось от влажной земли. 5. Все вокруг притихло в ожидании грозы, но туча прошла стороной. 6. Лес наполняется звонкими голосами, когда всходит солнце. 7.  Путники увидели, что они находятся на маленькой поляне.
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