В С4Н10 + О2 = СО2 + Н2О Сколько моль содержится здесь
Химия
В С4Н10 + О2 = СО2 + Н2О Сколько моль содержится здесь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
надо уравнять сперва, это: 2С4H10+13O2 = 8CO2+10H2O и того выходит до реакции 15 моль, после - 18. В сумме 33 моль.
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