какая масса сульфида железа(2) может быть получена при взаимодействии 30г железа и 16г серы ?
Химия
какая масса сульфида железа(2) может быть получена при взаимодействии 30г железа и 16г серы ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
уравнение реакции: Fe+S=FeS n(Fe)=30/56=0,54моль n(S)=16/32=0.5моль находим избыток n(Fe):n(S)=1:1 n(Fe):n(S)=0,54:0,5, след. железо в небольшом избытке. находим массу соли по недостатку(сера) n(FeS)=n(S)=0.5моль m(FeS)=0.5*88=44г
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