Разность углов полученная при пересечении двух прямых равна 42 градуса.Найдите углы полученные при пересечении.

Геометрия
Разность углов полученная при пересечении двух прямых равна 42 градуса.Найдите углы полученные при пересечении.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х величина меньшего угла,тогда х+42величина большего,их сума равна 180 градусам,составим уравнение: х+х+42=180 2х=180-42 х=138:2 х=69 градусов величина меньшего угла 69+42=111 градусов величина большего угла
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