Разность углов полученная при пересечении двух прямых равна 42 градуса.Найдите углы полученные при пересечении.
Геометрия
Разность углов полученная при пересечении двух прямых равна 42 градуса.Найдите углы полученные при пересечении.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х величина меньшего угла,тогда х+42величина большего,их сума равна 180 градусам,составим уравнение: х+х+42=180 2х=180-42 х=138:2 х=69 градусов величина меньшего угла 69+42=111 градусов величина большего угла
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