Решите с помощю уровнения задачу: Продолжительность дня с 7 октября по 19 ноября умньшилась на 3 часа и стала равной 8 ч. Какой была продолжительность дня 7 октября.
Математика
Решите с помощю уровнения задачу: Продолжительность дня с 7 октября по 19 ноября умньшилась на 3 часа и стала равной 8 ч. Какой была продолжительность дня 7 октября.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть 7 октября х часов, тогда х-3=8 х=8+3 х=11(ч) Ответ: продолжительность дня 7 октября было 11 часов.
Гость:
Пусть 7 октября продолжительность дня равна х,составим уравнение: х-3=8 х=8+3 х=11 час.продолжительность дня 7 октября
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