Решите с помощю уровнения задачу: Продолжительность дня с 7 октября по 19 ноября умньшилась на 3 часа и стала равной 8 ч. Какой была продолжительность дня 7 октября.

Математика

Решите с помощю уровнения задачу: Продолжительность дня с 7 октября по 19 ноября умньшилась на 3 часа и стала равной 8 ч. Какой была продолжительность дня 7 октября.

Автор: Гость