(x-87)-27=36 87-(41 Y)=22
Математика
(x-87)-27=36 87-(41 Y)=22
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х-87)-27=36 х-87=36+27 х-87=63 х=63+87 х=150 проверка: (150-87)-27=36 36=36 87-(41-у)=22 87-41+у=22 46+у=22 у=22-46 у= -24 проверка: 87-(41- (-24))=22 22=22
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