Студент Вася снимал деньги по карточке. Сломанный банкомат выдал Васе рубли вместо копеек и копейки вместо рублей. После того, как Вася купил спички за 50 копеек он понял что банкомат дал ему денег в три раза больше, чем он хот...

Математика

Студент Вася снимал деньги по карточке. Сломанный банкомат выдал Васе рубли вместо копеек и копейки вместо рублей. После того, как Вася купил спички за 50 копеек он понял что банкомат дал ему денег в три раза больше, чем он хотел снять. Сколько денег хотел снять Вася?

Автор: Гость