Студент Вася снимал деньги по карточке. Сломанный банкомат выдал Васе рубли вместо копеек и копейки вместо рублей. После того, как Вася купил спички за 50 копеек он понял что банкомат дал ему денег в три раза больше, чем он хот...

Математика
Студент Вася снимал деньги по карточке. Сломанный банкомат выдал Васе рубли вместо копеек и копейки вместо рублей. После того, как Вася купил спички за 50 копеек он понял что банкомат дал ему денег в три раза больше, чем он хотел снять. Сколько денег хотел снять Вася?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
он хотел снять 150 коп
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