камень бросили вертикально с поверхности земли,и через 4 с он упал обратно на землю. определите начальную скорость камня
Физика
камень бросили вертикально с поверхности земли,и через 4 с он упал обратно на землю. определите начальную скорость камня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шар летел вверх 4/2 = 2 секунды, еще 2 секунды он летел вниз, поэтому его начальная скорость 2 * g = 19,6 м/с.
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