Ширина помещения 5м 25см, длинна 3м 25 см. Какой наибольшей размер квадратной плитки и её количество пойдёт на укладку этой площади помещения?

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0,25м сторона требуемой плитки,так как это наибольший общий делитель для заданных чисел,который делит их без остатка 5.25х3,25=17,0625 м2 площадь комнаты 0,25х0,25=0,0625 м2 площадь 1 плитки 17,0625:0,0625=273 плитки с тороной 25 см пойдет на укладку площади помещения