девочка прочитала в 3 раза больше страниц ,чем ей осталось прочитать.Известно также, что она прочитала на 78 страниц больше, чем ей осталось прочитать.Сколько страниц прочитала девочка?

Математика

девочка прочитала в 3 раза больше страниц ,чем ей осталось прочитать.Известно также, что она прочитала на 78 страниц больше, чем ей осталось прочитать.Сколько страниц прочитала девочка?

Автор: Гость