девочка прочитала в 3 раза больше страниц ,чем ей осталось прочитать.Известно также, что она прочитала на 78 страниц больше, чем ей осталось прочитать.Сколько страниц прочитала девочка?
Математика
девочка прочитала в 3 раза больше страниц ,чем ей осталось прочитать.Известно также, что она прочитала на 78 страниц больше, чем ей осталось прочитать.Сколько страниц прочитала девочка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-страниц девочке осталось прочитать 3х-страниц она прочитала 3х=х+78 2х=78 х=39 3*39=117 страниц прочитала девочка
Гость:
пусть х-осталось прочитать, тогда 1)3х=у 78+х=у 78+х=3х х-зх=-78 -2х=-78 2х=78 х=78:2 х=39 2)подставим х=39 в любое уравнение например 3х=у 3*39=117 ответ она прочитала 117 страниц
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