З міста А до міста В одночасно виїхали легковий і вантажний автомобілі, Швидкість легкового автомобіля 76 км/год, а вантажного 48 км/год, Через 5 годин легковий автомобіль прибув до міста В, На якій відстані від міста перебував...

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З міста А до міста В одночасно виїхали легковий і вантажний автомобілі, Швидкість легкового автомобіля 76 км/год, а вантажного 48 км/год, Через 5 годин легковий автомобіль прибув до міста В, На якій відстані від міста перебував у цей час вантажний автомобіль?

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