З міста А до міста В одночасно виїхали легковий і вантажний автомобілі, Швидкість легкового автомобіля 76 км/год, а вантажного 48 км/год, Через 5 годин легковий автомобіль прибув до міста В, На якій відстані від міста перебував...

Математика
З міста А до міста В одночасно виїхали легковий і вантажний автомобілі, Швидкість легкового автомобіля 76 км/год, а вантажного 48 км/год, Через 5 годин легковий автомобіль прибув до міста В, На якій відстані від міста перебував у цей час вантажний автомобіль?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
76х5=380 км відстань від міста А до міста В 380-48х5=140 км відстань від вантажівкі до міста В,в час коли легкова автівка прибула до міста В
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