рассчитайте относительные молекулярные массы веществ: Al2S3; Cu(OH)2;Zn(OH)2CO3;KAl(SO4)2.
Химия
рассчитайте относительные молекулярные массы веществ: Al2S3; Cu(OH)2;Zn(OH)2CO3;KAl(SO4)2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mr(Al2S3)= (27*2)+(32*3)= 150 г/моль Mr(Cu(OH)2= 64+(16+1)*2=98 г/моль Mr(Zn(OH)2CO3= 65+(16+1)*2+(12+(12*3)=159 г/моль Mr(KAl(SO4)2)= 39+27+(32*2+16*8)= 258 г/моль.
Гость:
M(Al2s3 )= (27*2)+(32*3)=150 M(Cu(OH)2)= (63,5)+(16+1)*2=97,5 M(Zn(OH)2CO3)=65+(16+1)*2+12+(16*3)=159 M(KAl(SO4)2)=(39+27+(32+ 16*4)*2)=258
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