Какие можно задать вопросы по произведению Джейн Эйр ? Нужно 3 вопроса

Гость: Гость:

1. Сколько лет Джейн Эйр, когда мы с ней знакомимся в начале произведения?(5 лет) 2.Что просит тётя Джейн Эрй у наставника школы, мистера Броклхерста? (Сказать всем что она лгунья) 3. С кем обвенчалась Джейн? (Рочестером)