Какие можно задать вопросы по произведению Джейн Эйр ? Нужно 3 вопроса
Литература
Какие можно задать вопросы по произведению Джейн Эйр ? Нужно 3 вопроса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Где впервые встретились Мистер Рочестер и Джейн Эйр? 2 Как звали гувернантку Адель? 3. Сколько денег получила в наследство Джейн Эйр?
Гость:
1. Сколько лет Джейн Эйр, когда мы с ней знакомимся в начале произведения?(5 лет) 2.Что просит тётя Джейн Эрй у наставника школы, мистера Броклхерста? (Сказать всем что она лгунья) 3. С кем обвенчалась Джейн? (Рочестером)
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