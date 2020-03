Read the conversations again and find the sentences that contain the following information: обещания и решешния,принятые в момент речи; предположения относительно будущих событий; заранее намеченные планы,для осуществления кото...

Английский язык

Read the conversations again and find the sentences that contain the following information: обещания и решешния,принятые в момент речи; предположения относительно будущих событий; заранее намеченные планы,для осуществления которых совершены оределенные дествия ; действия,которые с большой вероятностью или неизбежно произойдут в будущем;действия,запланированные в соответствии с графиком,расписанием; планы,желания,намерения; будущие действия,которые,возможно,произойдут,а возможно,и нет. Work in pairs.Use this information to make up phone dialogues. 1.(Anna-Kate) Anna is calling Kate to invite her to her birthday party.Kate answers the phone.She is very happy about the party and promises to come. 2.(Mary-John' mother) Mary is calling her classmate John to tell him that instead of Maths they are going to have Literature tomorrow.But John is out.His mother answers the phone. 3.(Jane Grey's mother-school director) Jane's mother is calling the director to tell him that Jane is ill.The director's secretary answers the phone.She says the director is talking to somebody else.The secretary asks Jane's mother to call back.

