сторона ромба 6.5 дм найти периметр.помогите
Геометрия
сторона ромба 6.5 дм найти периметр.помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр ромба это сумма величин всех его сторон,так как величина всех сторон ромба одинаковая и равна 6.5 дм,то 6,5х4=26 дм периметр ромба
Гость:
Р=а*4= 6,5*4=26(дм) Ответ: Р ромба 26дм.
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