загадано число из промежутка от 1 до 64. какое кол-во информации необходимо для угадывания числа из этого промежутка?

Экономика

загадано число из промежутка от 1 до 64. какое кол-во информации необходимо для угадывания числа из этого промежутка?

Автор: Гость