загадано число из промежутка от 1 до 64. какое кол-во информации необходимо для угадывания числа из этого промежутка?
Экономика
загадано число из промежутка от 1 до 64. какое кол-во информации необходимо для угадывания числа из этого промежутка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]2^i=64; i=6[/latex] Ответ: 6 бит
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