1. По физической карте России определите, в каком направлении от Москвы находится : а) Нижний Новгород б) Балтийское море 2. По карте полушайрий определите : а) Какие грры выше - Кордильеры (В Северной Америке) или Анды (В Южно...
Українська література
1. По физической карте России определите, в каком направлении от Москвы находится : а) Нижний Новгород б) Балтийское море 2. По карте полушайрий определите : а) Какие грры выше - Кордильеры (В Северной Америке) или Анды (В Южной Америке). б) Высшую Точку Гималаев.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.а)на юго-востоке от Москвы б)на северо-западе от Москвы 2.а)Анды выше б)8848м(г.Джомолунгма)
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