1. По физической карте России определите, в каком направлении от Москвы находится : а) Нижний Новгород б) Балтийское море 2. По карте полушайрий определите : а) Какие грры выше - Кордильеры (В Северной Америке) или Анды (В Южно...

Українська література

1. По физической карте России определите, в каком направлении от Москвы находится : а) Нижний Новгород б) Балтийское море 2. По карте полушайрий определите : а) Какие грры выше - Кордильеры (В Северной Америке) или Анды (В Южной Америке). б) Высшую Точку Гималаев.

Автор: Гость