Массовые доли углерода и водорода в органическом соединении 52,2% и 13% соответственно. Во сколько раз число атомов водорода в молекуле этого соединения больше числа атомов углерода?

Химия

Массовые доли углерода и водорода в органическом соединении 52,2% и 13% соответственно. Во сколько раз число атомов водорода в молекуле этого соединения больше числа атомов углерода?

Автор: Гость