Массовые доли углерода и водорода в органическом соединении 52,2% и 13% соответственно. Во сколько раз число атомов водорода в молекуле этого соединения больше числа атомов углерода?
Химия
Массовые доли углерода и водорода в органическом соединении 52,2% и 13% соответственно. Во сколько раз число атомов водорода в молекуле этого соединения больше числа атомов углерода?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Допустим , что m(орг.соед.)=100 г. Значит , m(C)=52,2 г , а m(H)=13 г. Найдём n(C) и n(H). n(C)= m\M= 52,2/12=4,35 моль ; n(H)=m/M=13/1= 13 моль. Теперь найдём N( число атомов): N(C)= n*Na= 4,35*6,02*10(23 cстепени)= 261,87*10(23степени) N(H)=n*Na=13*6,02*10(23степени)=782,6*10(23степени) N(H)/N(C)=782,6*10(23)/261,87*10(23)= 3 (10(23) сокращаются) Ответ: 3 раза H больше C.
Гость:
m(орг.соед.)=100 г. из этога следует что , m(C)=52,2 г , а m(H)=13 г. Найдём n(C) и n(H). m=n*M n=m/M n(C)= = 52,2:12=4,35 моль ; n(H)=m/M=13:1= 13 моль. Теперь найдём число атомом: N= n*Na N(C) = 4,35*6,02*10(23 cстепени)= 261,87*10(23степени) N(H) =13*6,02*10(23степени)=782,6*10(23степени) N(H):N(C)=782,6*10(23):261,87*10(23)= 3 Ответ: 3 раза H больше C.
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