у заводчика шарпеев запас корма на 14 дней. на сколько дней хватит корма у второго заводчика мопсов, если мопсов в 4 раза меньше, а корма в 8 раз больше?
Математика
у заводчика шарпеев запас корма на 14 дней. на сколько дней хватит корма у второго заводчика мопсов, если мопсов в 4 раза меньше, а корма в 8 раз больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)14*8=112 2)112*4=448 Ответ:448 Вроде так, не уверена)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Массовые доли углерода и водорода в органическом соединении 52,2% и 13% соответственно. Во сколько раз число атомов водорода в молекуле этого соеди...
Экономика
В ящике лежат фигурки разной формы - треугольные и круглые. Треугольных фигурок в ящике 15. сообщение о том, что из ящика достали фигуру круглой фо...
Українська література
1. По физической карте России определите, в каком направлении от Москвы находится : а) Нижний Новгород б) Балтийское море 2. По карте полушайрий оп...
Экономика
загадано число из промежутка от 1 до 64. какое кол-во информации необходимо для угадывания числа из этого промежутка?