у заводчика шарпеев запас корма на 14 дней. на сколько дней хватит корма у второго заводчика мопсов, если мопсов в 4 раза меньше, а корма в 8 раз больше?

Математика

у заводчика шарпеев запас корма на 14 дней. на сколько дней хватит корма у второго заводчика мопсов, если мопсов в 4 раза меньше, а корма в 8 раз больше?

Автор: Гость