Определите количество вещества атомного кислорода в оксиде серы 4-х валентной ,масса которого 12г
Химия
Определите количество вещества атомного кислорода в оксиде серы 4-х валентной ,масса которого 12г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S+O2=SO2 m(SO2)=12 г M(SO2)=64 г/моль n(SO2)= m\M=12\64=0,19 моль Если кол-во в-ва SO2 = 0,19 моль , то стехиометрическкому уравнению n(O2) тоже будет = 0,19 моль. Ответ: n(O2)= 0,19моль.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Химия
Выпишите сначала название и формулы простых,а затем сложных веществ из следующего перечня: медь Cu, серная кислота H2 SO4, серебро Ag,бром Вr, не г...
Математика
имеются 3 бочки:12-литровая , наполненная квасом, и 2 пустых 5-литровых и 8 литровых . Как пользуясь этими бочками, отмерить 9 - литров кваса оч ну...
Химия
Помогите пожалуйста, написать уравнение реакций для осуществления превращений: Ca↓→CaH2→Ca(OH)2→CaCO3↓→CaCl2→Ca3(PO4)2 CaO--------↑ CaO--↑