Определите количество вещества атомного кислорода в оксиде серы 4-х валентной ,масса которого 12г

Гость: Гость:

S+O2=SO2 m(SO2)=12 г M(SO2)=64 г/моль n(SO2)= m\M=12\64=0,19 моль Если кол-во в-ва SO2 = 0,19 моль , то стехиометрическкому уравнению n(O2) тоже будет = 0,19 моль. Ответ: n(O2)= 0,19моль.