стороны прямоугольника соответственно равны 8.5 см и 4.5 см найти периметр. помогите решить

Геометрия
стороны прямоугольника соответственно равны 8.5 см и 4.5 см найти периметр. помогите решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=(а+в)2=(8,5+4,5)2=26  
Гость:
Р=(8,5+4,5)*2= 26(см)
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