Выпишите сначала название и формулы простых,а затем сложных веществ из следующего перечня: медь Cu, серная кислота H2 SO4, серебро Ag,бром Вr, не гашенная известь СаО, аргон Аr, извесняк Са СО3, озон О3,уксусусная кислота СН3СО...

Химия

Выпишите сначала название и формулы простых,а затем сложных веществ из следующего перечня: медь Cu, серная кислота H2 SO4, серебро Ag,бром Вr, не гашенная известь СаО, аргон Аr, извесняк Са СО3, озон О3,уксусусная кислота СН3СООН. Для одного из сложных веществ опишите качественный и количественный состав, определите массовые доли (%) элементов.

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