Выпишите сначала название и формулы простых,а затем сложных веществ из следующего перечня: медь Cu, серная кислота H2 SO4, серебро Ag,бром Вr, не гашенная известь СаО, аргон Аr, извесняк Са СО3, озон О3,уксусусная кислота СН3СО...
Химия
Выпишите сначала название и формулы простых,а затем сложных веществ из следующего перечня: медь Cu, серная кислота H2 SO4, серебро Ag,бром Вr, не гашенная известь СаО, аргон Аr, извесняк Са СО3, озон О3,уксусусная кислота СН3СООН. Для одного из сложных веществ опишите качественный и количественный состав, определите массовые доли (%) элементов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
простые: медь, серебро,бром,аргон,озон. сложные: серная кислота, негашенная известь, извесняк, уксусная кислота. массавые доли в извесняке w(Ca)= 40/100=40% w(C)12/100=12% w(O) 16*3/100=48%
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