Девочка прочитала в 3 раза больше страниц,чем ей осталось прочитать. Известно также, что она прочитала на 60 страниц больше, чем осталось не прочитано. Сколько страниц ей осталось прочитать?

Математика
Девочка прочитала в 3 раза больше страниц,чем ей осталось прочитать. Известно также, что она прочитала на 60 страниц больше, чем осталось не прочитано. Сколько страниц ей осталось прочитать?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в 3 раза = 60 стр прочитала -3 части осталось- 1 часть 60:3= 20 (страниц)- осталось прочитать Ответ: 20 страниц
Гость:
х страниц осталось прочитать, 3х страниц прочитано. Составим уравнение: 3х - х = 60 2х = 60 х = 30 Ответ. осталось прочитать 30 страниц.
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