Девочка прочитала в 3 раза больше страниц,чем ей осталось прочитать. Известно также, что она прочитала на 60 страниц больше, чем осталось не прочитано. Сколько страниц ей осталось прочитать?

Математика

Девочка прочитала в 3 раза больше страниц,чем ей осталось прочитать. Известно также, что она прочитала на 60 страниц больше, чем осталось не прочитано. Сколько страниц ей осталось прочитать?

Автор: Гость