Мотоцикл,движущийся по шоссе со скоростью 60км/час,миновал пост ДПС.Через час мимо этого поста проехал автомобиль со скоростью 90км/час.На каком расстоянии от поста ДПС овтомобиль догннал мотоцикл,если оба они ехали без остановок

Алгебра

Мотоцикл,движущийся по шоссе со скоростью 60км/час,миновал пост ДПС.Через час мимо этого поста проехал автомобиль со скоростью 90км/час.На каком расстоянии от поста ДПС овтомобиль догннал мотоцикл,если оба они ехали без остановок

Автор: Гость