Мотоцикл,движущийся по шоссе со скоростью 60км/час,миновал пост ДПС.Через час мимо этого поста проехал автомобиль со скоростью 90км/час.На каком расстоянии от поста ДПС овтомобиль догннал мотоцикл,если оба они ехали без остановок
Алгебра
Мотоцикл,движущийся по шоссе со скоростью 60км/час,миновал пост ДПС.Через час мимо этого поста проехал автомобиль со скоростью 90км/час.На каком расстоянии от поста ДПС овтомобиль догннал мотоцикл,если оба они ехали без остановок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х это время которое понадобилось автомобилю чтобы догнать мотоцикл,тогда авто до встречи проехало 90х км,а мотоцикл 60х+60,составим равенство: 90х=60х+60 90х-60х=60 30х=60 х=60:30 х=2 часа понодобилось автомобилю чтобы догнать мотоцикл 90*2=180 км растояния от поста ДПС проехал автомобиль чтобы догнать мотоцикл
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