определите плотность водяного пара по углекислому газу
Химия
определите плотность водяного пара по углекислому газу
Ответ(ы) на вопрос:
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ДСО2(Н2О)=М(Н2О)/М(СО2)=18/44=0,4
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