мышь мышонок и сыр вместе весят 180 г. мышь весит 100 г больше чем мышонок и сыр вместе взятые.Сыр весит весит в три раза меньше чем мышонок Сколько весит каждый из них решение

Математика

мышь мышонок и сыр вместе весят 180 г. мышь весит 100 г больше чем мышонок и сыр вместе взятые.Сыр весит весит в три раза меньше чем мышонок Сколько весит каждый из них решение

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