мышь мышонок и сыр вместе весят 180 г. мышь весит 100 г больше чем мышонок и сыр вместе взятые.Сыр весит весит в три раза меньше чем мышонок Сколько весит каждый из них решение
Математика
мышь мышонок и сыр вместе весят 180 г. мышь весит 100 г больше чем мышонок и сыр вместе взятые.Сыр весит весит в три раза меньше чем мышонок Сколько весит каждый из них решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть сыр весит х г.,тогда мышонок-3х г.,а мышь-х+3х+100 г.,составим уравнение: х+3х+х+3х+100=180 8х=180-100 х=80:8 х=10 г.весит сыр 10х3=30 г. весит мышонок 10+30+100=140 г. весит мышь
Гость:
180-100=80(г)- уравняли 80:3=26целых 1/13 100+26целых1/13=126целых 1/13(мышь)-весит 80-(26целых1/13+26целых 1/13)=27целых11/13(весит сыр) 27целых 11/13:3=9 целых11/39(весит мышонок) Ответ: мышь 126 целых 1/13, сыр 27 целых 11/13, мышонок 9 целых 11/39.
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