сообщение о то что ваш друг живёт на 10 этаже содержит 4 бита информации.Сколько этажей в доме?
Экономика
сообщение о то что ваш друг живёт на 10 этаже содержит 4 бита информации.Сколько этажей в доме?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Друг жить на любом этаже дома. Поэтому, для решения задачи используем уравнение 24=Х. но 24=16. Следовательно, Х=16. В доме 16 этажей.
Гость:
[latex]2^4=X[/latex] X=16 Ответ: 16 этажей
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