сообщение о то что ваш друг живёт на 10 этаже содержит 4 бита информации.Сколько этажей в доме?

Экономика

сообщение о то что ваш друг живёт на 10 этаже содержит 4 бита информации.Сколько этажей в доме?

Автор: Гость